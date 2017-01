Har du sjuandeklasse dette skuleåret? No kan du melda på klassen til Vis med avis 2017!

Journalistisk arbeidsmåte der elevene skal presentere for reelle lesere, er god metode for læring. Vi har mye erfaring med elevaviser, og kan bidra med veiledning om planlegging av produkt og arbeidsprosess. Vi tilbyr gratis verktøy for å lage nettavis!